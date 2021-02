SSD PCI Express 5.0: presto potrebbero essere realtà grazie a Silicon Motion (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il CEO di Silicon Motion ha dichiarato che realizzerà un prototipo di controller per SSD Enterprise con interfaccia PCI Express 5.0 già dal prossimo anno Nell’ultimo trimestre del 2019 abbiamo potuto osservare, per la prima volta, gli SSD M.2 con interfaccia PCI Express 4.0 x4 quando il colosso AMD introdusse la piattaforma X570 compatibile con il nuovo standard. Recentemente, grazie alla forte collaborazione tra Phison e realtà nel settore delle memorie (e non solo) come Corsair e Gigabyte, sul mercato abbiamo visto approdare unità capaci di prestazioni operative e sequenziali fino a 5 GB/s. Negli ultimi mesi, grazie anche all’arrivo di controller più evoluti, si sta assistendo al debutto di nuovi prodotti con prestazioni nettamente superiori fino a 7 GB/s. Si ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il CEO diha dichiarato che realizzerà un prototipo di controller per SSD Enterprise con interfaccia PCI5.0 già dal prossimo anno Nell’ultimo trimestre del 2019 abbiamo potuto osservare, per la prima volta, gli SSD M.2 con interfaccia PCI4.0 x4 quando il colosso AMD introdusse la piattaforma X570 compatibile con il nuovo standard. Recentemente,alla forte collaborazione tra Phison enel settore delle memorie (e non solo) come Corsair e Gigabyte, sul mercato abbiamo visto approdare unità capaci di prestazioni operative e sequenziali fino a 5 GB/s. Negli ultimi mesi,anche all’arrivo di controller più evoluti, si sta assistendo al debutto di nuovi prodotti con prestazioni nettamente superiori fino a 7 GB/s. Si ...

