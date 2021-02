Sciopero trasporto, stop metro linea 1 e funicolare: disagi a Napoli (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Anm, l’azienda napoletana mobilità, ha comunicato i primi effetti dello Sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, UglFna, Usb, della durata di 4 ore, dalle ore 9 alle ore 13. Restano attive le funicolari Centrale e Chiaia; sospeso il servizio funicolare Montesanto, che riprende con la prima corsa pomeridiana delle 13.20. Sospeso anche il servizio sulla linea 1 della metropolitana, che riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Garibaldi alle ore 13.50 e da Piscinola alle ore 13.10. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Anm, l’azienda napoletana mobilità, ha comunicato i primi effetti delloindetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, UglFna, Usb, della durata di 4 ore, dalle ore 9 alle ore 13. Restano attive le funicolari Centrale e Chiaia; sospeso il servizioMontesanto, che riprende con la prima corsa pomeridiana delle 13.20. Sospeso anche il servizio sulla1 dellapolitana, che riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Garibaldi alle ore 13.50 e da Piscinola alle ore 13.10. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

