Sapete che migliaia di persone su Facebook credono di guarire con le sequenze numeriche? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci sono due modi per affrontare il problema delle sequenze numeriche sui social network. Il primo è quello utilizzato da una testata come Greenme, che rappresenta uno dei bacini di utenza più importanti per l’informazione online, che ne parla in modo neutro e acritico. L’altro modo, invece, è quello utilizzato da Butac che, come al solito, mette le cose in chiaro e specifica sin dall’inizio che non esistono modi di riparare le cose o di guarire attraverso l’applicazione di numeri a caso. Quest’ultimo approccio è fondamentale, anche perché – soltanto in Italia – il fenomeno di dar credito alle sequenze numeriche sui social network è diffusissimo. Il bacino d’utenza, conti alla mano, riguarda migliaia di persone, distribuite in vari gruppi Facebook, più ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci sono due modi per affrontare il problema dellesui social network. Il primo è quello utilizzato da una testata come Greenme, che rappresenta uno dei bacini di utenza più importanti per l’informazione online, che ne parla in modo neutro e acritico. L’altro modo, invece, è quello utilizzato da Butac che, come al solito, mette le cose in chiaro e specifica sin dall’inizio che non esistono modi di riparare le cose o diattraverso l’applicazione di numeri a caso. Quest’ultimo approccio è fondamentale, anche perché – soltanto in Italia – il fenomeno di dar credito allesui social network è diffusissimo. Il bacino d’utenza, conti alla mano, riguardadi, distribuite in vari gruppi, più ...

