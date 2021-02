Roma e Lazio, testa a testa per il quarto posto (Di lunedì 8 febbraio 2021) La sesta vittoria consecutiva vale il quarto posto. I numeri della Lazio dicono che la squadra di Inzaghi è la più in forma del campionato. Vince anche quando non gioca bene, o almeno non così bene come aveva fatto nelle cinque vittorie precedenti. Così con il Cagliari basta l’ennesimo centro di Immobile, il diciannovesimo in stagione e il quattordicesimo solo in campionato, per portare a casa i tre punti. Il Cagliari di Di Francesco ha provato a mettere in difficoltà la Lazio ridisegnando l’assetto di squadra, con tre difensori, tra cui il neo arrivato Rugani, e un centrocampo folto e pieno di muscoli. Gli riesce solo di ingolfare il gioco biancoceleste, perché le azioni, poche in verità, arrivano solo nell’area rossoblù. E quella più nitida, favorita dalla sponda area di Milinkovic, è chiusa in rete dal numero 17. La ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 febbraio 2021) La sesta vittoria consecutiva vale il. I numeri delladicono che la squadra di Inzaghi è la più in forma del campionato. Vince anche quando non gioca bene, o almeno non così bene come aveva fatto nelle cinque vittorie precedenti. Così con il Cagliari basta l’ennesimo centro di Immobile, il diciannovesimo in stagione e il quattordicesimo solo in campionato, per portare a casa i tre punti. Il Cagliari di Di Francesco ha provato a mettere in difficoltà laridisegnando l’assetto di squadra, con tre difensori, tra cui il neo arrivato Rugani, e un centrocampo folto e pieno di muscoli. Gli riesce solo di ingolfare il gioco biancoceleste, perché le azioni, poche in verità, arrivano solo nell’area rossoblù. E quella più nitida, favorita dalla sponda area di Milinkovic, è chiusa in rete dal numero 17. La ...

capuanogio : ?? Sesta vittoria di fila per la #Lazio che aggancia la #Roma in zona #ChampionsLeague. Tra la 15° e la 21° giorna… - SuperSportBlitz : #SerieA - Results: Fiorentina 0-2 Inter Milan Juventus 2-0 Roma Atalanta 3-3 Torino AC Milan 4-0 Crotone Lazio 1-0… - IMilanista96 : @massimo2802 @SkySport Milan 49 punti Inter 47 punti Juventus 42 punti Lazio e Roma 40 punti Tieni la classifica aggiornata - LuceverdeRoma : ?[AGG] #Roma #incidente RIMOSSOV- Raccordo Anulare ?? code IN SMALTIMENTO tra Diramazione Roma Nord e Centrale de… - xxvii2707 : RT @FrancescoCN12: Ogni tanto bisogna soffrire per vincere, mica possiamo giocà sempre con la roma. Sesta consecutiva. Avanti Lazio. #Laz… -