Pessime notizie Manolas: infortunio non facile, tempi di stop lunghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Purtroppo non ci voleva. Ulteriore tegola per il Napoli di mister Gennaro Gattuso, che dovrà fare a meno di un altro difensore oltre alla pesante assenza di Kalidou Koulibaly, fuori per la positività al Covid-19. Al senegalese si aggiunge anche l’infortunio di Kostas Manolas, altro perno della difesa azzurra. Il greco, come riporta il comunicato del Napoli stesso, dopo uno scontro di gioco nel match di sabato sera contro il Genoa, ha riportato una distorsione di secondo grado alla caviglia destra con interessamento del comparto esterno, ed in particolare del legamento peroneo-astragalico anteriore. Inoltre i tempi di recupero non sono dei migliori: Manolas dovrà stare fuori per almeno un mese, sottoponendosi ad un lungo percorso di terapie e riabilitazione. Il difensore azzurro, nello scorso match contro il Genoa al ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Purtroppo non ci voleva. Ulteriore tegola per il Napoli di mister Gennaro Gattuso, che dovrà fare a meno di un altro difensore oltre alla pesante assenza di Kalidou Koulibaly, fuori per la positività al Covid-19. Al senegalese si aggiunge anche l’di Kostas, altro perno della difesa azzurra. Il greco, come riporta il comunicato del Napoli stesso, dopo uno scontro di gioco nel match di sabato sera contro il Genoa, ha riportato una distorsione di secondo grado alla caviglia destra con interessamento del comparto esterno, ed in particolare del legamento peroneo-astragalico anteriore. Inoltre idi recupero non sono dei migliori:dovrà stare fuori per almeno un mese, sottoponendosi ad un lungo percorso di terapie e riabilitazione. Il difensore azzurro, nello scorso match contro il Genoa al ...

