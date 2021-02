Perde il portafogli e lo recupera 53 anni dopo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Perde il portafogli in Antartide e lo recupera 53 anni dopo. E successo a Paul Grisham, 91enne di San Diego negli Usa, che negli anni '60 aveva effettuato una missione di 13 mesi in una stazione ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 8 febbraio 2021)ilin Antartide e lo53. E successo a Paul Grisham, 91enne di San Diego negli Usa, che negli'60 aveva effettuato una missione di 13 mesi in una stazione ...

Fragment_84 : RT @Fragment_84: @VittorioBanti Se si perde la fede e si inizia a usare la razionalità (cioè il proprio portafogli) per pensare al mondo te… - Fragment_84 : @VittorioBanti Se si perde la fede e si inizia a usare la razionalità (cioè il proprio portafogli) per pensare al m… - jvazquesgds : praticamente una mia amica aveva questa banconota rumena, questa estate me l’ha fatta vedere io gli ho scattato una… - francobus100 : Perde il portafogli in Antartide, 91enne lo ritrova dopo oltre 50 anni - songase975 : RT @leggoit: Perde il portafogli in Antartide, 91enne lo ritrova dopo oltre 50 anni -