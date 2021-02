Patrick Zaki, il rettore dell’Università di Bologna: “Non lo lasceremo solo, vogliamo che torni a studiare al più presto” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Abbiamo messo insieme le tanti voci che da un anno chiedono giustizia e libertà per il nostro studente Patrick Zaki“. Così il magnifico rettore dell’Università di Bologna, Francesco Ubertini, dopo l’incontro di stamattina per chiedere la scarcerazione del giovane studente egiziano. “Ci sono continui rinvii nel processo e rinnovi di custodia cautelare. Abbiamo preso un impegno un anno fa per farlo tornare qui come ha chiesto lui. Non ci fermeremo e non lo lasceremo solo. Nelle prossime settimane porteremo questo tema all’attenzione del dibattito nazionale, europeo e internazionale, ringraziando anche le tante associazioni da tutto il mondo che sostengono questa battaglia per la libertà”, ha spiegato il rettore Ubertini dopo l’evento a porte chiuse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Abbiamo messo insieme le tanti voci che da un anno chiedono giustizia e libertà per il nostro studente“. Così il magnificodi, Francesco Ubertini, dopo l’incontro di stamattina per chiedere la scarcerazione del giovane studente egiziano. “Ci sono continui rinvii nel processo e rinnovi di custodia cautelare. Abbiamo preso un impegno un anno fa per farlo tornare qui come ha chiesto lui. Non ci fermeremo e non lo. Nelle prossime settimane porteremo questo tema all’attenzione del dibattito nazionale, europeo e internazionale, ringraziando anche le tante associazioni da tutto il mondo che sostengono questa battaglia per la libertà”, ha spiegato ilUbertini dopo l’evento a porte chiuse ...

