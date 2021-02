Pagelle Milan-Crotone | i voti della Gazzetta | Tomori si conferma

OdeonZ__ : Milan-Crotone, le pagelle: Ibra macina record, 8. Luperto naufraga: 5 - Dalla_SerieA : Pagelle Milan-Crotone: Ibra da record, Luperto naufraga - - PianetaMilan : #Pagelle #MilanCrotone, i voti di @Gazzetta_it: @fikayotomori_ si conferma - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - MilanWorldForum : Milan - Crotone 4-0. Le pagelle della GDS -) - MilanWorldForum : Milan - Crotone 4-0. Le pagelle della GDS -) -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

Calciomercato.com

... doppietta nel 4 - 0 al Crotone che ha riportato ilal comando. Pioli spiega il primato: "... Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi ...Attivati a solo 1,99 al mese per sempre anziché 5,99 ! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi Gazzetta per la prima volta ...Le pagelle dei calciatori rossoneri per Milan-Crotone 4-0. I voti ed i giudizi de 'La Gazzetta dello Sport' alla prestazione dei ragazzi di Stefano Pioli ...Gli arriva una chiamata, un tiro di Ounas, e lui risponde al primo squillo.