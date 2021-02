“Non ti dico riposa in pace”. Gravissimo lutto per Povia, l’annuncio del cantante sui social (Di lunedì 8 febbraio 2021) Momento tristissimo per Povia. Il cantante ha annunciato la morte di suo padre. Il cantautore lombardo ha condiviso un vecchio scatto della sua infanzia in cui lui e il suo amato genitore appaiono felici e sereni. Carico di tristezza è il messaggio che l’artista ha voluto affidare al web con parole legate alla vita trascorsa insieme e che ora assumono toni di malinconia: “Ciao papà, sei stato un grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”. Povia ha raccontato che quando vinse il Festival di Sanremo nel 2006 con il brano Vorrei Avere il Becco, il genitore gli chiese: “Chi è il tuo mito?” e lui ha risposto: “Mio padre”. Povia ha continuato il suo addio scrivendo: “Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Momento tristissimo per. Ilha annunciato la morte di suo padre. Il cantautore lombardo ha condiviso un vecchio scatto della sua infanzia in cui lui e il suo amato genitore appaiono felici e sereni. Carico di tristezza è il messaggio che l’artista ha voluto affidare al web con parole legate alla vita trascorsa insieme e che ora assumono toni di malinconia: “Ciao papà, sei stato un grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”.ha raccontato che quando vinse il Festival di Sanremo nel 2006 con il brano Vorrei Avere il Becco, il genitore gli chiese: “Chi è il tuo mito?” e lui ha risposto: “Mio padre”.ha continuato il suo addio scrivendo: “Non tiin’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si ...

Ultime Notizie dalla rete : Non dico Morto il padre di Povia: "Eri il mio mito, sarò per sempre il tuo bambino"

Non ti dico 'riposa in pace' perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti ". E poi conclude nostalgico: " Sono sempre il tuo bimbo con le ...

Non ti dico 'riposa in pace' perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti', ha scritto. L'uomo aveva 88 anni e lo scorso settembre si era ...

