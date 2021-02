Morte Maradona: altri tre indagati (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA - La Procura di San Isidro che conduce le indagine sulla Morte di Diego Armando Maradona oltre al neurochirurgo Leopoldo Luque e alla psichiatra Agustina Cosachov - secondo Infobae - adesso sono ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA - La Procura di San Isidro che conduce le indagine sulladi Diego Armandooltre al neurochirurgo Leopoldo Luque e alla psichiatra Agustina Cosachov - secondo Infobae - adesso sono ...

ROMA - La Procura di San Isidro che conduce le indagine sulla morte di Diego Armando Maradona oltre al neurochirurgo Leopoldo Luque e alla psichiatra Agustina Cosachov - secondo Infobae - adesso sono indagati per omicidio colposo anche lo psicologo Carlos Diaz ...

Diego Maradona Jr, il dramma del padre a Live non è D'Urso: "Lotterò fino affinchè abbia giustizia". Barbara D'Urso commossa. La morte di Diego Armando Maradona continua ad essere avvolta dal mistero soprattutto dopo la pubblicazione dell'audio choc del medico del giocatore più forte della storia del calcio. L'audio del medico ...

Dopo la rimozione dell’immagine di Luigi Caiafa e l’imbrattamento di un ritratto di Jorit il Comitato Verità e Giustizia per Ugo Russo difende il murale dei Quartieri Spagnoli per il ragazzo ucciso da ...

E' stato vandalizzato prima ancora di essere terminato, il murales di Diego Armando Maradona sorto nella zona di Falciano a Caserta.

