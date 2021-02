Monopattini, casco obbligatorio? Bettoni, Aci: “Serve una regolamentazione, urgente” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il problema dei Monopattini andrebbe collocato nel più vasto, complessivo e anche urgente problema della sicurezza stradale e a tale riguardo l’ACI da tempo va sollecitando che va trovata una regolamentazione”, così Valerio Bettoni, presidente dell’Automobile Club Bergamo, inserendosi nel dibattito innescato dal caso di Firenze sull’obbligatorietà di indossare il casco per chi guida un monopattino elettrico. Leggi anche L'assessore Zenoni Monopattini, obbligo casco in qualche città: e a Bergamo? “Servono regole omogenee” Nella città gigliata il sindaco ha introdotto pesanti multe differenziate tra centro abitato (da 42 a 173 euro) e fuori (da 87 a 344 euro). È una tematica calda, che è all’esame in molte grandi città, per esempio a Milano dove sono avvenuti ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il problema deiandrebbe collocato nel più vasto, complessivo e ancheproblema della sicurezza stradale e a tale riguardo l’ACI da tempo va sollecitando che va trovata una”, così Valerio, presidente dell’Automobile Club Bergamo, inserendosi nel dibattito innescato dal caso di Firenze sull’obbligatorietà di indossare ilper chi guida un monopattino elettrico. Leggi anche L'assessore Zenoni, obbligoin qualche città: e a Bergamo? “Servono regole omogenee” Nella città gigliata il sindaco ha introdotto pesanti multe differenziate tra centro abitato (da 42 a 173 euro) e fuori (da 87 a 344 euro). È una tematica calda, che è all’esame in molte grandi città, per esempio a Milano dove sono avvenuti ...

DarioNardella : Da oggi, a Firenze, è obbligatorio indossare il #casco alla guida dei #monopattini elettrici. Io ne ho preso uno a… - GMarcuccio : RT @aAnnanka: Genova,Corso Sardegna,via Monticelli una ragazza in monopattino investita da un camion,aveva il casco ma non è servito,purtro… - FirmatoMorgan : RT @aAnnanka: Genova,Corso Sardegna,via Monticelli una ragazza in monopattino investita da un camion,aveva il casco ma non è servito,purtro… - robertodavoli5 : RT @aAnnanka: Genova,Corso Sardegna,via Monticelli una ragazza in monopattino investita da un camion,aveva il casco ma non è servito,purtro… - Carolin70270912 : RT @aAnnanka: Genova,Corso Sardegna,via Monticelli una ragazza in monopattino investita da un camion,aveva il casco ma non è servito,purtro… -