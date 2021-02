Mario Draghi | innovatore istituzionale di M Messori

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (di Marcello, professore di Economia al Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss. Il testo è un estratto della laudatio del 2013) PERCHÈ UNA LAUREA IN ‘RELAZIONI INTERNAZIONALI’ La Laurea honoris causa, che la Luiss ha deciso di conferire a, è in Scienze Politiche (indirizzo di Relazioni internazionali). Tale scelta mira a premiare la straordinaria capacità, dimostrata in più occasioni da, di affrontare e risolvere complessi e decisivi nodi di policy mediante la combinazione di prospettive diverse e, spesso, in potenziale tensione. In quelle occasioni,ha infatti elaborato soluzioni tecniche che non sono state soltanto dettate dalle sue solide competenze di teoria e di politica economica, ma si sono anche basate sulla comprensione delle opportunità e dei ...

Di un possibile incarico aper formare il governo si parla dall'1 novembre del 2019, suo primo giorno da ex presidente della Bce. Ma solo ora che l'incarico è stato dato se ne inizia a comprendere fino in fondo la ..."Abbiamo trovato un clima di fiducia e manifestato al presidente incaricato Mario Draghi la nostra collaborazione, anche per rispondere non solo al momento di emergenza che attraversa il paese, ma ...Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ho detto" al premier incaricato che "avendo un impegno venerdì per vedere degli affreschi importanti preferirei che si desse la fiducia da lunedì in avanti". Lo ha affermat ...