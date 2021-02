LIVE Camila Giorgi-Shvedova 6-3, Australian Open in DIRETTA: l’azzurra cambia ritmo e vince il primo set! (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 l’azzurra attacca ancora la rete con il diritto a volo e chiude con la volée di diritto. 0-15 Lungo il lob di Shvedova sulla discesa a rete di Giorgi che attacca con il diritto incrociato. INIZIO SECONDO SET 01.50 Camila Giorgi vince il primo parziale per 6 giochi a 3 svoltando dopo il break subito nel quinto gioco grazie a un gioco offensivo e ai tanti errori di Shvedova che ha perso due volte il servizio. FINE primo SET 6-3 primo SET Giorgi! l’azzurra domina il primo parziale. 40-30 Scappa via il diritto lungolinea della tennista italiana. 40-15 DUE SET POINT Giorgi! ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30attacca ancora la rete con il diritto a volo e chiude con la volée di diritto. 0-15 Lungo il lob disulla discesa a rete diche attacca con il diritto incrociato. INIZIO SECONDO SET 01.50ilparziale per 6 giochi a 3 svoltando dopo il break subito nel quinto gioco grazie a un gioco offensivo e ai tanti errori diche ha perso due volte il servizio. FINESET 6-3SETdomina ilparziale. 40-30 Scappa via il diritto lungolinea della tennista italiana. 40-15 DUE SET POINT! ...

