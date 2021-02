LIVE Camila Giorgi-Shvedova 0-0, Australian Open in DIRETTA: si comincia sul campo 8! (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.09 Al via il riscaldamento. 01.08 Ecco le giocatrici: nessun ritiro dell’ultimo momento. 01.07 Qualche minuto di ritardo per le due tenniste. 01.06 La classe 1987 ha vinto in carriera due tornei dello Slam in doppio femminile, nel 2010 sia a Wimbledon che agli US Open mentre 5 anni dopo ha raggiunto l’atto conclusivo di Parigi. 01.04 Tra gli altri risultati Slam, la tennista kazaka ha raggiunto due quarti di finale al Roland Garros e uno a Wimbledon: agli US Open invece un quarto turno nel 2016. 01.02 Si attende l’arrivo delle giocatrici sul campo 8. 01.00 Anche l’ex #25 al mondo ha raggiunto il terzo turno a Melbourne nel 2015 proprio come Camila Giorgi: in quell’anno vinse il secondo torneo WTA in Thailandia. 00.58 Lontani ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.09 Al via il riscaldamento. 01.08 Ecco le giocatrici: nessun ritiro dell’ultimo momento. 01.07 Qualche minuto di ritardo per le due tenniste. 01.06 La classe 1987 ha vinto in carriera due tornei dello Slam in doppio femminile, nel 2010 sia a Wimbledon che agli USmentre 5 anni dopo ha raggiunto l’atto conclusivo di Parigi. 01.04 Tra gli altri risultati Slam, la tennista kazaka ha raggiunto due quarti di finale al Roland Garros e uno a Wimbledon: agli USinvece un quarto turno nel 2016. 01.02 Si attende l’arrivo delle giocatrici sul8. 01.00 Anche l’ex #25 al mondo ha raggiunto il terzo turno a Melbourne nel 2015 proprio come: in quell’anno vinse il secondo torneo WTA in Thailandia. 00.58 Lontani ...

