LIVE Australian Open, risultati 8 febbraio in DIRETTA: Camila Giorgi e Sara Errani volano al secondo turno! Monfils eliminato (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.30: Giungono novità anche nel tabellone maschile con la clamorosa uscita di scena di Gael Monfils: il francese (n.11 del mondo) ha ceduto al n.86 Emil Ruusuvuori con il punteggio di 3-6 6-4 7-5 3-6 6-3. Il talentuoso finlandese attende il vincente della sfida tra Nishioka e Martinez. C’è anche l’azzurro Gianluca Mager in campo e purtroppo l’azzurro è indietro di due set contro il russo Karatsev: 6-3 6-3 2-2 il punteggio. 05.00: Nuovi aggiornamenti dal tabellone femminile: l’ungherese Babos si è imposta per 7-6 (0) 6-4 contro la belga Bonaventure e affronterà nel secondo turno la vincente della sfida tra Riske e Potapova. Arriva poi una notizia molto gradita, ovvero la vittoria della nostra Sara Errani: l’azzurra si è imposta contro la cinese ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.30: Giungono novità anche nel tabellone maschile con la clamorosa uscita di scena di Gael: il francese (n.11 del mondo) ha ceduto al n.86 Emil Ruusuvuori con il punteggio di 3-6 6-4 7-5 3-6 6-3. Il talentuoso finlandese attende il vincente della sfida tra Nishioka e Martinez. C’è anche l’azzurro Gianluca Mager in campo e purtroppo l’azzurro è indietro di due set contro il russo Karatsev: 6-3 6-3 2-2 il punteggio. 05.00: Nuovi aggiornamenti dal tabellone femminile: l’ungherese Babos si è imposta per 7-6 (0) 6-4 contro la belga Bonaventure e affronterà nelturno la vincente della sfida tra Riske e Potapova. Arriva poi una notizia molto gradita, ovvero la vittoria della nostra: l’azzurra si è imposta contro la cinese ...

