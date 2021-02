La regina Elisabetta avrebbe occultato ai sudditi parte del suo (immenso) patrimonio (Di lunedì 8 febbraio 2021) La reale portata della ricchezza di Elisabetta II, in effetti, non è mai stata resa nota, sebbene sia stimata nell’ordine di centinaia di milioni di sterline. The Guardian ha scoperto l’accordo degli anni Settanta nel quadro di un’indagine sull’uso da parte della famiglia reale britannica di una procedura parlamentare nota come «consenso della regina»: il Parlamento chiede alla sovrana il suo consenso per la discussione di proposte di legge che riguardano gli «interessi della Corona». Secondo il sito web della Casa Reale, si tratta di una «convenzione consolidata da tanto tempo» e gli studiosi di diritto l’hanno spesso definita come il classico esempio, non propriamente trasparente ma comunque innocuo, dello sfarzo che circonda la monarchia. Tuttavia, stando alle indagini condotte dal Guardian, grazie alla procedura di consenso la regina sarebbe riuscita a fare pressioni segrete per ottenere delle modifiche legislative. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 febbraio 2021) La reale portata della ricchezza di Elisabetta II, in effetti, non è mai stata resa nota, sebbene sia stimata nell’ordine di centinaia di milioni di sterline. The Guardian ha scoperto l’accordo degli anni Settanta nel quadro di un’indagine sull’uso da parte della famiglia reale britannica di una procedura parlamentare nota come «consenso della regina»: il Parlamento chiede alla sovrana il suo consenso per la discussione di proposte di legge che riguardano gli «interessi della Corona». Secondo il sito web della Casa Reale, si tratta di una «convenzione consolidata da tanto tempo» e gli studiosi di diritto l’hanno spesso definita come il classico esempio, non propriamente trasparente ma comunque innocuo, dello sfarzo che circonda la monarchia. Tuttavia, stando alle indagini condotte dal Guardian, grazie alla procedura di consenso la regina sarebbe riuscita a fare pressioni segrete per ottenere delle modifiche legislative.

