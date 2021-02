La corsa salvezza in Serie A, dall’Udinese in giù sono tutte a rischio: il calendario a confronto (Di lunedì 8 febbraio 2021) La 21esima giornata del campionato di Serie A ha fornito interessanti indicazioni anche per la zona salvezza. Il risultato più importante riguarda la rimonta del Torino, i granata hanno dimostrato di essere ancora vivi e recuperare tre gol ad una squadra come l’Atalanta non è da tutti. Colpo grosso anche dello Spezia, la compagine di Italiano è sempre più una sorpresa e può togliersi ancora tante soddisfazioni. Momento magico per il Genoa, con l’arrivo di Ballardini il rendimento è stato quasi da scudetto. Buon punto per il Benevento, così come risulta preziosissimo il successo dell’Udinese. Colpaccio del Bologna. Lo scudetto si può decidere nelle prossime partite: scontri da brividi, l’analisi del calendario La corsa salvezza Foto di Matteo Bazzi / AnsaCROTONE 12 PUNTI – Sembra condannato alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021) La 21esima giornata del campionato diA ha fornito interessanti indicazioni anche per la zona. Il risultato più importante riguarda la rimonta del Torino, i granata hanno dimostrato di essere ancora vivi e recuperare tre gol ad una squadra come l’Atalanta non è da tutti. Colpo grosso anche dello Spezia, la compagine di Italiano è sempre più una sorpresa e può togliersi ancora tante soddisfazioni. Momento magico per il Genoa, con l’arrivo di Ballardini il rendimento è stato quasi da scudetto. Buon punto per il Benevento, così come risulta preziosissimo il successo dell’Udinese. Colpaccio del Bologna. Lo scudetto si può decidere nelle prossime partite: scontri da brividi, l’analisi delLaFoto di Matteo Bazzi / AnsaCROTONE 12 PUNTI – Sembra condannato alla ...

