Innovazione, ANGI presenta le proposte sul recovery fund in Parlamento (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono partite le consultazioni e in un clima di permanente incertezza, la figura di Mario Draghi diventa sempre più centrale per trovare una soluzione ed uno sblocco dell'attuale situazione di stallo sia sotto il profilo politico che su quello della stesura del recovery plan per i fondi europei, fondamentali per rilancio del Paese. Draghi prepara programma e nomi. «Lavoro e impresa per ricostruire». Arriva anche l'appoggio di M5S e Lega, si va verso una maggioranza larga. Secondo giro con i partiti. Nessuna trattativa sui ministri. Draghi vedrà anche le parti sociali. Nel frattempo, proseguono anche le audizioni del Parlamento, il quale ha richiesto pareri e linee guida alla società civile e alle maggiori realtà del territorio in termini di contributo sulla stesura del recovery plan per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

