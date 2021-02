Il popolo è ormai una mera comparsa | nelle democrazie si afferma il potere dei tecnici

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi conferma la crisi strutturale del nostro sistema democratico. Di questo, anche di questo, vorremmo sentire parlare, a partire certamente dalla fine di un’esperienza di governo (il Conte 2), ma ben oltre essa. Il super tecnico chiamato per rimettere in carreggiata gli sgangherati assetti nazionali non può essere considerato un passaggio di routine. E’ la prova che i vecchi assetti costituzionali, costruiti intorno alla Costituzione del 1947, mostranogravi crepe ed evidenti cedimenti strutturali, al punto da mettere in discussione i fondamenti stessi della democrazia. Le ragioni della crisi sistemica Sia chiaro: dei limiti e delle debolezze del sistema democratico sono pieni gli scaffali. Così come della retorica che ha sempre accompagnato il “migliore sistema possibile”. A rendere del tutto particolare l’attuale stagione ...

