Ibra fa 501, Milan - show per il controsorpasso (Di lunedì 8 febbraio 2021) Doppietta di Zlatan che taglia il grande traguardo di reti coi club, bis anche di Rebic nel 4 - 0 al Crotone. Rossoneri a +2 sull'Inter Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Doppietta di Zlatan che taglia il grande traguardo di reti coi club, bis anche di Rebic nel 4 - 0 al Crotone. Rossoneri a +2 sull'Inter

news_bz : ?? La protesta in piazza Magnago a #Bolzano contro il #lockdown ???? #Pd e #Lega insieme con #Draghi ??#Ibra fa 501… - fasbej : ?? La protesta in piazza Magnago a #Bolzano contro il #lockdown ???? #Pd e #Lega insieme con #Draghi ??#Ibra fa 501… - corso_donati : 501 VOLTE IBRA! Con la doppietta contro il Crotone lo svedese supera le cinquecento reti in carriera, nove maglie… - AndreaZ1967 : RT @AvvBiancoNero: 501 gol solo uno alla @juventusfc il dio del calcio (che non sei tu @Ibra_official ) non perdona chi tradisce e scappa… - Sergio37075361 : RT @Samuele98750556: Abbiamo rimesso le cose a posto!! Quindi stasera non puoi mancare al post gara più ???? che ci sia. Festeggeremo @Ibra_… -