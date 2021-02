Grease “sessista e razzista”? Olivia Newton John difende la pellicola: “Datevi una calmata” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – Giù le mani da Grease: Olivia Newton John interviene nuovamente contro la pioggia di critiche rivolte al film cult del 1978 – di cui lei è protagonista assieme a John Travolta – e ritrasmesso recentemente dalla Bbc. In quell’occasione la pellicola era finita sulla gogna di millenial e adolescenti con il cervello un po’ troppo ingolfato da Black lives matter, teorie gender e altri deliri legati al politicamente corretto. Sulle vicende amorose di Sandy Olsen e Danny Zucco, dei T-birds e delle Pink Ladies erano piovute accuse di razzismo, misoginia, omofobia. Olivia Newton John difende Grease Olivia Newton John proprio non ci sta a vedere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – Giù le mani dainterviene nuovamente contro la pioggia di critiche rivolte al film cult del 1978 – di cui lei è protagonista assieme aTravolta – e ritrasmesso recentemente dalla Bbc. In quell’occasione laera finita sulla gogna di millenial e adolescenti con il cervello un po’ troppo ingolfato da Black lives matter, teorie gender e altri deliri legati al politicamente corretto. Sulle vicende amorose di Sandy Olsen e Danny Zucco, dei T-birds e delle Pink Ladies erano piovute accuse di razzismo, misoginia, omofobia.proprio non ci sta a vedere ...

