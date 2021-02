**Governo: da Draghi 'titoli' programma, 8 punti e 3 grandi riforme'** (2) (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Spiega Manfred Schullian delle minoranze linguistiche: "Draghi ha parlato tanto dell'ambiente, del lavoro e delle imprese e lì ha detto che bisogna evitare di erogare contributi a fondo perduto, ma bisogna finanziare le imprese per consentire a loro di poter riprendere l'attività una volta superata la crisi". Ma non solo l'emergenza per le imprese. Visto che molte sono indebitate, il premier incaricato avrebbe detto che occorre pensare a "qualcosa anche per le banche". Altro punto la scuola: per il premier andrà riorganizzato il calendari scolastico per la perdita dei giorni di scuola ed inoltre potenziato il corpo docenti. Infine, infrastrutture e l'apertura dei cantieri. Ultimo punto, connesso al Recovery, "tre grandi riforme: pubblica amministrazione, giustizia civile e fisco". Sul punto della giustizia civile, Emma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Spiega Manfred Schullian delle minoranze linguistiche: "ha parlato tanto dell'ambiente, del lavoro e delle imprese e lì ha detto che bisogna evitare di erogare contributi a fondo perduto, ma bisogna finanziare le imprese per consentire a loro di poter riprendere l'attività una volta superata la crisi". Ma non solo l'emergenza per le imprese. Visto che molte sono indebitate, il premier incaricato avrebbe detto che occorre pensare a "qualcosa anche per le banche". Altro punto la scuola: per il premier andrà riorganizzato il calendari scolastico per la perdita dei giorni di scuola ed inoltre potenziato il corpo docenti. Infine, infrastrutture e l'apertura dei cantieri. Ultimo punto, connesso al Recovery, "tre: pubblica amministrazione, giustizia civile e fisco". Sul punto della giustizia civile, Emma ...

