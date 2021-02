Governo | Base Riformista | ' Draghi abbia sostegno pieno e convinto del Pd'

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Si è riunita questo pomeriggio un'assemblea - a distanza - di, l'area dem guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti, a cui hanno partecipato gli oltre cinquanta parlamentari dell'area oltre ai coordinatori regionali e territoriali". Si legge in una nota di. "Nel corso della discussione, incentrata sulla crisi di, è stata sottolineata la necessità che il- occasione di ricostruzione del paese e di transizione in chiave pienamente europea del confronto politico italiano -ildi tutto il Partito Democratico a partire dalla definizione del suo profilo programmatico”.

...non si possono ancora fare troppi programmi a lungo termine - i Dpcm emanati dal nostroda ... Le informazioni sulle misure preventive vengono aggiornate giornalmente, inalla gravità della ......porre l'esito dell'appoggio o meno del M5s a Draghi è l'esito delle spaccature viste tanto nellagrillina quanto tra i parlamentari: Di Maio, Conte, Beppe Grillo sono schierati sul Sì al..."Nel corso della discussione, incentrata sulla crisi di governo, è stata sottolineata la necessità che il Governo Draghi - occasione di ricostruzione del paese e di transizione in chiave pienamente eu ...Roma, 8 feb (Adnkronos) - "Abbiamo trovato un clima di fiducia e manifestato al presidente incaricato Mario Draghi la nostra collaborazione, anche per rispondere non solo al momento di emergenza che a ...