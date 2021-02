Emma Marrone, “Ho un po’ di ansia”: la ‘confessione’ del tutto inaspettata (Di lunedì 8 febbraio 2021) Emma Marrone, “Ho un po’ d’ansia”: la cantante lo ha confessato poco fa, ecco a cosa si riferiscono le sue parole nel dettaglio. Emma Marrone, la confessione inaspettata: “Ho un po’ d’ansia”, cos’è successoEmma Marrone è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. La sua carriera, nata dopo la vittoria ad Amici nel 2009, è stata fin da subito in grande ascesa e oggi la cantante vive un momento bellissimo dal punto di vista professionale. Di recente è uscito il suo nuovo brano ‘Pezzo di cuore’, un featuring con un altro ‘pezzo grosso’ di Amici, Alessandra Amoroso. Anche lei, infatti, è nata artisticamente nel talent di canale 5 ed è diventata negli anni una cantante affermata e molto amata. Alessandra ed ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021), “Ho un po’ d’”: la cantante lo ha confessato poco fa, ecco a cosa si riferiscono le sue parole nel dettaglio., la confessione: “Ho un po’ d’”, cos’è successoè una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. La sua carriera, nata dopo la vittoria ad Amici nel 2009, è stata fin da subito in grande ascesa e oggi la cantante vive un momento bellissimo dal punto di vista professionale. Di recente è uscito il suo nuovo brano ‘Pezzo di cuore’, un featuring con un altro ‘pezzo grosso’ di Amici, Alessandra Amoroso. Anche lei, infatti, è nata artisticamente nel talent di canale 5 ed è diventata negli anni una cantante affermata e molto amata. Alessandra ed ...

