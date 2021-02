Draghi | secondo giro di consultazioni | M5S e PD compatti | FDI fa muro

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutti i cliché più scontati (secondo palazzo e media) e invece le ragioni vere dietro la… - NicolaPorro : Il rischio secondo @Capezzone: che le pressioni dei partiti o quelle del Colle inducano #Draghi a una scelta sbagli… - fattoquotidiano : Finora con i partiti si è sbottonato ben poco. Mario Draghi ha soprattutto ascoltato e preso appunti. Per questo, a… - angheran70 : RT @fabius10scudi: Secondo voci non confermate, durante la notte #Draghi avrebbe prodotto un milione di dosi di vaccino nel suo gabinetto a… - Etruria72 : Fra poco potrebbe esserci un governo di: 'Draghi', saltimbanchi, nani e ballerine. La Costituzione 'tradita' dal Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi secondo

Oggi pomeriggio scatta a Montecitorio ile presumibilmente ultimo giro di consultazioni tra il Premier incaricato Marioe i diversi partiti con i riflettori puntati soprattutto sui tre partiti chiave di questa crisi: Lega (che ...Roma " Entra nel vivo, con ilgiro di consultazioni da oggi, lunedì 8 febbraio, a domani pomeriggio, martedì 9, la formazione del governo guidato da Mario. L'ex presidente della Bce è ripartito stamattina da Città ...Roma – Entra nel vivo, con il secondo giro di consultazioni da oggi, lunedì 8 febbraio, a domani pomeriggio, martedì 9, la formazione del governo guidato da Mario Draghi. L'ex presidente della Bce è r ...Politici in fila per entrare nel governo. A rigor di logica, in questo secondo giro di consultazioni è probabile che Draghi farà un’offerta programmatica ai partiti per capire le loro intenzioni. Il p ...