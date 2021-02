Covid | crescono le terapie intensive +36 e i ricoveri ordinari +261 I DATI

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono stati 7.970 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 11.641. I tamponi sono 144.270. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono un totale di 2.143. In crescita anche iche raggiungono quota 19.527

ROMA " Sono 7.970 i nuovi casi di19 in Italia a fronte di 144.270 tamponi tra molecolari e antigenici, 307 i decessi . Il tasso di positività è al 5,5%. Ieri i contagi erano stati 11.641 con 270 vittime. Il numero totale dei ...Diminuiscono i casi di- 19 nel Lazio. Ma, come ogni lunedì, diminuiscono anche i tamponi effettuati. Su oltre 14mila ...invece i decessi, che arrivano a 32 (dodici in più di 24 ore fa), ...Oggi 8 febbraio 2021, sul Territorio Provinciale, sono stati sottoposti allo screening per "COVID19" 712 nuovi soggetti ...“Covid-19 è l’ennesima dimostrazione di quanto l’interdipendenza sia un fattore decisivo, con l’enorme impatto del virus su tutti i Paesi del G20 ma anche su quelli in via di sviluppo e sugli emergent ...