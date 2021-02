Covid | aumentano le zone rosse locali | le ordinanze e le restrizioni di Comuni e Regioni

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Quasi tutte leitaliane sono in zona gialla ma nei casi più a rischio sono stati emanati provvedimenti restrittivi a livello locale. In Umbria tutta la provincia di Perugia diventa rossa, così come la provincia autonoma di Bolzano. In Abruzzo diversisaranno in rosso. Chiuso anche un comune in provincia di Siena