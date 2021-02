Covid a scuola | plesso chiuso per una settimana in via precauzionale

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aumentano i contagi danelle scuole, questa volta a farne le spese è laparitaria Regina Dei Gigli di San Giorgio a Cremano. Il primo cittadino Giorgio Zinno ha predisposto la chiusura per un’intera. Erano già in quarantena i docenti ed i ragazzi che sono risultati positivi oggi al tampone per il coronavirus. La chiusura dellaavverrà quindi solo in via. La fascia tricolore di San Giorgio infatti vuole cercare a tutti i costi di limitare gli effetti del contagio che potrebbero sfociare anche al di fuori delle mura scolastiche. Queste le parole del Sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno tramite un post sulla sua pagina facebook: “16 casi di positività al19 tra i ragazzi e docenti già in ...

