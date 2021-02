Calenda e Bonino, è sinergia: “Saremo con Draghi anche nei momenti difficili” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Finito il secondo giro di consultazioni per il duo Più Europa e Azione, per Calenda e Bonino è sinergia con Draghi. Carlo Calenda ed Emma Bonino, rispettivamente leader di Più Europa ed Azione, hanno parlato al termine del secondo giro di consultazioni. La loro vicinanza al Presidente del Consiglio incaricato è limpida, e duratura. Lo hanno detto loro, “Saremo con Draghi anche quando passerà questo momento di euforia”. Il focus, loro, lo hanno spostato sui temi più complessi come spesso accade: donne, giovani e bambini, le categorie più danneggiatre da questi mesi di lockdown e crisi. Il contingente rappresentato da questi due partiti è più appetibile in proiezione futura che in vista di questo esecutivo, a dirla ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Finito il secondo giro di consultazioni per il duo Più Europa e Azione, percon. Carloed Emma, rispettivamente leader di Più Europa ed Azione, hanno parlato al termine del secondo giro di consultazioni. La loro vicinanza al Presidente del Consiglio incaricato è limpida, e duratura. Lo hanno detto loro, “conquando passerà questo momento di euforia”. Il focus, loro, lo hanno spostato sui temi più complessi come spesso accade: donne, giovani e bambini, le categorie più danneggiatre da questi mesi di lockdown e crisi. Il contingente rappresentato da questi due partiti è più appetibile in proiezione futura che in vista di questo esecutivo, a dirla ...

Pinucci63757977 : @SOLCALIENTE2 @aleappo53 @mario_bontempo Dimmi cortesemente negli ultimi 2 mesi chi tra i leader di partito ha vist… - talismanogiada : #draghiPremier Calenda e Bonino hanno ripetuto che rimarranno vicino a Draghi anche nei momenti difficili, che ci s… - SirimiriAle : Sono in corso, per formare il prossimo governo, consultazioni del premier incaricato con Sgarbi, Lupi, Bonino, Cale… - BanGiu2 : @giangoSGV Se i 5s vanno all'opposizione, Salvini fa il Governo con PD, Forza Italia, Renzi, Calenda e Bonino. Lo s… - Luckyluciano971 : RT @ros_raff: Come sono ridicoli Bonino, Calenda e soci che durante la Pandemia hanno votato contro il precedente Governo, ora addirittura… -