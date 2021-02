(Di lunedì 8 febbraio 2021) Aggiornamenti sul: si tratta dell’exRenzi poi trasformato di recente con la riduzione del cuneo fiscale. L’Inps lo erogherà il prossimo 23. Andiamo a scoprire quali sono irichiesti necessari per ottenere il beneficio, a quanto ammonta l’e a quali lavoratori amministrati da, ecco a chiIlè diventato misura strutturale con la Legge di Bilancioe consiste in undi 100 euro. I ...

Dal prossimo 23 febbraio verrà erogato dall'Inps ilda 100 euro ai disoccupati che percepiscono l'indennità da disoccupazione tramite la Naspi.100 euro in arrivo: l'ex...Rinvii esenza logica sistemica (e a rischio aiuti di Stato) e soprattutto senza ... capital gain, ecc.), che l'la pagano in pochi (il 12% dei contribuenti paga il 58% del tributo) e che la ...Un chiarimento che ha effettuato l’Agenzia delle Entrate riguarda le ritenute fiscali sui contributi a fondo perduto che hanno erogato le Regioni. Grazie ...Non sono tassabili le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale e quelle non inquadrabili tra i redditi ex art. 6 c.1 TUIR (Ag. Entrate, risposta n. 84/2021).