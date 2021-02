Australian Open 2021: Mager si arrende al russo Karatsev (Di lunedì 8 febbraio 2021) Aslan Karatsev mette subito fine all’Australian Open 2021 di Gianluca Mager. Il russo vince il match di primo round con un eloquente 6-3 6-3 6-4 che matura in meno di due ore e gli permette di accedere al secondo turno. Dopo la vittoria in ATP Cup dove è stato doppista, Karatsev fa il suo debutto in singolare nella trasferta Australiana e avanza subito nel torneo battendo l’azzurro che non riesce a rifarsi dopo la sconfitta con Thompson nel primo torneo in terra down under. Nel primo set Karatsev è subito volato sopra di due break, mentre più avanti toglierà un turno di battuta per parziale al tennista di Sanremo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Aslanmette subito fine all’di Gianluca. Ilvince il match di primo round con un eloquente 6-3 6-3 6-4 che matura in meno di due ore e gli permette di accedere al secondo turno. Dopo la vittoria in ATP Cup dove è stato doppista,fa il suo debutto in singolare nella trasfertaa e avanza subito nel torneo battendo l’azzurro che non riesce a rifarsi dopo la sconfitta con Thompson nel primo torneo in terra down under. Nel primo setè subito volato sopra di due break, mentre più avanti toglierà un turno di battuta per parziale al tennista di Sanremo. SportFace.

giornaleradiofm : Tennis, Australian Open: Mager eliminato, Giorgi e Errani avanti: (ANSA) - ROMA, 08 FEB - Agli Open d'Australia di… - zazoomblog : LIVE Australian Open risultati 8 febbraio in DIRETTA: Camila Giorgi e Sara Errani volano al secondo turno! Monfils… - iconanews : Tennis, Australian Open: Mager eliminato, Giorgi e Errani avanti - infoitsport : LIVE Sinner-Shapovalov, Australian Open in DIRETTA: 1° turno tra fenomeni, serve l'impresa - infoitsport : Australian Open, scelti dalla redazione: Sinner, il ritorno di Bianca e altri match da non perdere nel day 1 -