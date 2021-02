Arcuri lascia? No, ora raddoppia Gestirà gli anticorpi monoclonali (Di lunedì 8 febbraio 2021) Valentina Dardari Pubblicato oggi il decreto del ministro della Salute. La distribuzione dei medicinali è stata affidata al commissario straordinario Oggi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro della Salute Roberto Speranza, nel quale viene autorizzata la distribuzione temporanea degli anticorpi monoclonali per il trattamento del Covid-19. E udite udite, la distribuzione dei medicinali è stata affidata al commissario straordinario Domenico Arcuri. Affidata ad Arcuri la distribuzione dei monoclonali Come si legge, sono oggetto dell’autorizzazione l'anticorpo monoclonale bamlanivimab e l'associazione di anticorpi monoclonali bamlanivimab-etesevimab, prodotti dall'azienda farmaceutica Eli Lilly, e l'associazione di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Valentina Dardari Pubblicato oggi il decreto del ministro della Salute. La distribuzione dei medicinali è stata affidata al commissario straordinario Oggi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro della Salute Roberto Speranza, nel quale viene autorizzata la distribuzione temporanea degliper il trattamento del Covid-19. E udite udite, la distribuzione dei medicinali è stata affidata al commissario straordinario Domenico. Affidata adla distribuzione deiCome si legge, sono oggetto dell’autorizzazione l'anticorpo monoclonale bamlanivimab e l'associazione dibamlanivimab-etesevimab, prodotti dall'azienda farmaceutica Eli Lilly, e l'associazione di ...

