Amici 2010, quando Emma litigò con una signora del pubblico: l’intervento di Maria VIDEO (Di lunedì 8 febbraio 2021) Emma Marrone si è sempre contraddistinta per la sua grinta ed energia, elementi propri della meravigliosa musica che produce. Come noi tutti ben sappiamo, la bellissima Emma ha esordito per la prima volta nel noto talent show ‘Amici di Maria De Filippi‘, nel quale abbiamo potuto apprezzare le sue doti canore e la sua personalità determinata e coraggiosa. E’ anche inutile dirlo: la voce di Emma è subito entrata nei nostri cuori, e ci ha fatto sognare sin dall’inizio. C’è stato però qualcuno che non l’ha mai pensata così. Era l’anno 2010 e, negli studi televisivi di Amici, accadeva questo. Emma Marrone ricevette una critica pesante da una signora del pubblico: come reagì la cantante Dieci anni fa il ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 8 febbraio 2021)Marrone si è sempre contraddistinta per la sua grinta ed energia, elementi propri della meravigliosa musica che produce. Come noi tutti ben sappiamo, la bellissimaha esordito per la prima volta nel noto talent show ‘diDe Filippi‘, nel quale abbiamo potuto apprezzare le sue doti canore e la sua personalità determinata e coraggiosa. E’ anche inutile dirlo: la voce diè subito entrata nei nostri cuori, e ci ha fatto sognare sin dall’inizio. C’è stato però qualcuno che non l’ha mai pensata così. Era l’annoe, negli studi televisivi di, accadeva questo.Marrone ricevette una critica pesante da unadel: come reagì la cantante Dieci anni fa il ...

Amici 2010, quando Emma litigò con una signora del pubblico: l'intervento di Maria VIDEO

