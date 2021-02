A Mario Balotelli manca solo l’amore: “Sono super single. Il passato è passato, mi manca…” (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Sei fidanzato?" È questa la domanda più ricorrente nelle Instagram Stories di Mario Balotelli. Il giocatore del Monza ha fatto presente di essere super single e non senza una vena di tristezza.caption id="attachment 111565" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionMario Balotelli aspetta l'amore"Sono felice, mi manca solamente l'amore per raggiungere quella felicità a 360°. Se mi manca qualche ex? Veramente no... il passato è passato per un motivo più che valido secondo me!". Con queste parole super Mario ha fatto presente come gli manchi l'amore per essere veramente soddisfatto e felice. "Sono stato ... Leggi su golssip (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Sei fidanzato?" È questa la domanda più ricorrente nelle Instagram Stories di. Il giocatore del Monza ha fatto presente di esseree non senza una vena di tristezza.caption id="attachment 111565" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionaspetta l'amore"felice, misolamente l'amore per raggiungere quella felicità a 360°. Se miqualche ex? Veramente no... ilper un motivo più che valido secondo me!". Con queste paroleha fatto presente come gli manchi l'amore per essere veramente soddisfatto e felice. "stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Mario Balotelli Vicenza - Monza, la convinzione di Christian Brocchi

L'allenatore ex Milan concederà un meritato turno di ripos oa Kevin Prince Boateng ma in compenso riavrò a disposizione Super Mario Balotelli, finalmente ristabilito dopo il problema muscolare. ...

Monza a Vicenza con Balotelli per sfatare un tabù

Il Monza, che ritrova Mario Balotelli , ma che è andato in Veneto senza Kevin Prince Boateng , va a fare visita al Vicenza. Le due squadre biancorosse si sono affrontate 21 volte finora in Serie B, per un bilancio di sette ...

Mario Balotelli, la foto coperto solo da un asciugamano. Imbarazzo: ingombranti parti intime in primo piano Liberoquotidiano.it Vicenza-Monza, la convinzione di Christian Brocchi

L'allenatore del Monza ha detto di attendersi una gara difficile e di voler avere delle risposte dai giocatori che scenderanno in campo.

Convocati Monza: fuori Boateng, ma c’è Balotelli

1 Torna tra i convocati Mario Balotelli. Questo l’elenco diramato dal tecnico del Monza Brocchi per la sfida contro il Vicenza di domani: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio; Donati, Anastasio, Bettella, ...

