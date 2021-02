Virtual GP | George Russell si impone sul tracciato di Silverstone

Leggi su sportface

(Di domenica 7 febbraio 2021) In attesa dell’inizio del Mondiale di Formula 1, le monoposto corronomente.si è imposto nel secondoGP di questo 2021, ovverosia quello di: il pilota britannico ha preceduto l’amico e rivale Alexander Albon, mentre la Ferrari si è piazzaa al terzo posto grazie al pilota di casa FDA Callum Ilott. La corsa per la vittoria è ruotata quasi interamente sul duello-Albon, risolto a favore del primo grazie al bel sorpasso messo a segno al penultimo giro. Da segnalare poi un’altra prestazione positiva per la Haas, con la coppia Enzo e Pietro Fittipaldi che ha chiuso ilGP in quarta e quinta posizione. SportFace.