Università, l'ultima frontiera del profitto: le videolezioni col prof morto (a costo zero) (Di domenica 7 febbraio 2021) Quando Kai-Fu Lee, ex capo di Google China, scrisse nel suo libro AI Superpowers: China, Silicon Valley and the New World Order (2018) che la tecnologia digitale avrebbe portato enormi cambiamenti nei sistemi educativi di tutto il mondo, si riferiva soprattutto ai cambiamenti radicali nel lavoro dei docenti, gran parte dei quali – stando a quanto detto dallo stesso Lee in un'intervista del 2018 – andrebbero incontro alla deprofessionalizzazione, riducendosi a svolgere, per così dire, mera attività di tutoring o animazione digitale, perché le lezioni sarebbero all'appannaggio esclusivo dei "masters". "Le lezioni dovrebbero essere tenute dai grandi maestri. Ci dovrebbe essere un fisico che ha vinto il Nobel ma che è anche un grande insegnante. Tutti dovrebbero imparare da quel docente. Nella nuova forma in cui stiamo investendo in Cina, il rapporto è uno a mille, un ...

