Termas de Rio Hondo nella morsa del fuoco, GP Argentina a rischio? (Di domenica 7 febbraio 2021) Non bastava la pandemia e le ristrettezze economiche, ora ci si mette anche un incendio a mettere i bastoni tra le ruote al circuito di Termas de Rio Hondo. Il tracciato che ospita il GP d’Argentina della MotoGP ha subito seri danni, a causa delle fiamme divampate nella giornata di ieri, per cause non ancora del tutto accertate. Questo mette in serio dubbio lo svolgimento del GP, già rimandato da aprile a novembre a causa delle restrizioni legate al covid. Questa proprio non ci voleva! Il nuovo calendario MotoGP 2021: doppio round in Qatar Incendio Termas de Rio Hondo, quanto sono estesi i danni? In base alle ricostruzioni, possibili grazie alle immagini fornite, l’incendio avrebbe distrutto l’intera zona dei box, l’area del paddock e la zona VIP. Insomma, tutte le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) Non bastava la pandemia e le ristrettezze economiche, ora ci si mette anche un incendio a mettere i bastoni tra le ruote al circuito dide Rio. Il tracciato che ospita il GP d’della MotoGP ha subito seri danni, a causa delle fiamme divampategiornata di ieri, per cause non ancora del tutto accertate. Questo mette in serio dubbio lo svolgimento del GP, già rimandato da aprile a novembre a causa delle restrizioni legate al covid. Questa proprio non ci voleva! Il nuovo calendario MotoGP 2021: doppio round in Qatar Incendiode Rio, quanto sono estesi i danni? In base alle ricostruzioni, possibili grazie alle immagini fornite, l’incendio avrebbe distrutto l’intera zona dei box, l’area del paddock e la zona VIP. Insomma, tutte le ...

SkySportMotoGP : A Termas de Rio Hondo strutture devastate dopo l'incendio della notte argentina: le foto #SkyMotori #MotoGP… - sowmyasofia : Termas de Rio Hondo nella morsa del fuoco, GP Argentina a rischio? - DanieleLenz96 : RT @Gazzetta_it: #TermasdeRioHondo, spaventoso incendio all’autodromo in #Argentina: danni per milioni di euro - PayInCrypto : Termas de Rio Hondo: in forse la gara di MotoGP a novembre? - maurotondo41 : RT @SkySportMotoGP: Un violento incendio ha devastato una parte del circuito di Termas de Rio Hondo. Indagini in corso per stabilire la nat… -