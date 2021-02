Spese folli per il boxer Amir Khan: regala un Rolex da 30.000 dollari al figlio di un anno (Di domenica 7 febbraio 2021) Amir Khan informa i suoi follower su Instagram di una sorpresa veramente eccezionale! Il primo compleanno del figlio si avvicina e Amir non si farà trovare impreparato. Il boxer ha infatti svelato la sua intenzione di regalare al bimbo un orologio Rolex, che ha mostrato oggi ai suoi fan su una storia Instagram: “Ho preso al mio bambino il suo primo regalo di compleanno. La sua collezione di orologi deve essere perfetta” Amir ha condiviso un breve video dell’orologio ancora in vetrina, che sembra essere il Rolex Cosmograph Daytona con quadrante color cioccolato, oro 18k e diamanti. Il prezzo di vendita è di £29,600 sterline, non esattamente il prezzo che un padre spenderebbe in un ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 7 febbraio 2021)informa i suoi follower su Instagram di una sorpresa veramente eccezionale! Il primo compledelsi avvicina enon si farà trovare impreparato. Ilha infatti svelato la sua intenzione dire al bimbo un orologio, che ha mostrato oggi ai suoi fan su una storia Instagram: “Ho preso al mio bambino il suo primo regalo di comple. La sua collezione di orologi deve essere perfetta”ha condiviso un breve video dell’orologio ancora in vetrina, che sembra essere ilCosmograph Daytona con quadrante color cioccolato, oro 18k e diamanti. Il prezzo di vendita è di £29,600 sterline, non esattamente il prezzo che un padre spenderebbe in un ...

