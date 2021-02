Serie D: Siena infrange regolamento dei “giovani in campo” per 7 minuti (Di domenica 7 febbraio 2021) regolamento infranto e possibile ricorso, con poca influenza sul risultato finale. In Serie D la Sinalunghese ha sconfitto il Siena con i bianconeri che però hanno infranto il regolamento riguardante la presenza dei giovani in campo. A inizio ripresa, con un triplo cambio, il Siena per 7 minuti ha infranto il regolamento che prevede l’utilizzo in campo di un determinato numero di giocatori di fascia under. Al momento delle sostituzioni, infatti, il Siena si è ritrovato senza alcun 2001 in campo: un’eventualità non consentita dal regolamento. Ma al di là dell’errore, l’esito penalizzante è già stato dato dal campo con il successo della Sinalunghese. Un ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021)infranto e possibile ricorso, con poca influenza sul risultato finale. InD la Sinalunghese ha sconfitto ilcon i bianconeri che però hanno infranto ilriguardante la presenza deiin. A inizio ripresa, con un triplo cambio, ilper 7ha infranto ilche prevede l’utilizzo indi un determinato numero di giocatori di fascia under. Al momento delle sostituzioni, infatti, ilsi è ritrovato senza alcun 2001 in: un’eventualità non consentita dal. Ma al di là dell’errore, l’esito penalizzante è già stato dato dalcon il successo della Sinalunghese. Un ...

