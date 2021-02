Roma, la difesa non è mai stata così bucata (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 febbraio 2021 - La sconfitta contro la Juventus ha impedito alla Roma di trovare la terza vittoria consecutiva in campionato. La mancata continuità di risultati però non è l'unico aspetto ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021), 7 febbraio 2021 - La sconfitta contro la Juventus ha impedito alladi trovare la terza vittoria consecutiva in campionato. La mancata continuità di risultati però non è l'unico aspetto ...

Chris Smalling è stato una vera rivelazione per la Roma che sembrava finalmente aver trovato il suo leader per la difesa. Esperienza, talento e qualità erano i tre ingredienti perfetti per Fonseca ...

Il reparto difensivo giallorosso traballa sempre di più: 20 gol subiti contro le big e il grande vuoto lasciato da Smalling ...

