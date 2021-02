Raccolti 21.000 euro per dare un nome ai marò (Di domenica 7 febbraio 2021) I militi della X Mas dimenticati Una storiella della resistenza a Nord-Est Nell'aprile del 1945, 27 militi della X Mas furono catturati, torturati e uccisi dalle formazioni di Tito. I loro corpi sepolti in fosse comuni. Oggi una mobilitazione di esuli e parenti cerca di ricostruire l'identità di quei giovani. Perché un ricordo condiviso possa rendere loro giusta dignità. «Sfollati da tutte le parti (ma) dicono che Venezia non la bombardano» scrive alla famiglia il 30 maggio 1944, Fabio Venturi, marò ventenne, poco prima di partire per il fronte. Alla lettera allega una foto con un commilitone davanti alla basilica di San Marco. Nelle ultime missive, prima di sparire nel nulla, invia sempre «un saluto alla piccola Lucia», la sorella minore. Il suo reparto della X Mas verrà dislocato sull'isola di Cherso, oggi Croazia, allora ultimo lembo d'Italia. Venturi con altri ... Leggi su panorama (Di domenica 7 febbraio 2021) I militi della X Mas dimenticati Una storiella della resistenza a Nord-Est Nell'aprile del 1945, 27 militi della X Mas furono catturati, torturati e uccisi dalle formazioni di Tito. I loro corpi sepolti in fosse comuni. Oggi una mobilitazione di esuli e parenti cerca di ricostruire l'identità di quei giovani. Perché un ricordo condiviso possa rendere loro giusta dignità. «Sfollati da tutte le parti (ma) dicono che Venezia non la bombardano» scrive alla famiglia il 30 maggio 1944, Fabio Venturi,ventenne, poco prima di partire per il fronte. Alla lettera allega una foto con un commilitone davanti alla basilica di San Marco. Nelle ultime missive, prima di sparire nel nulla, invia sempre «un saluto alla piccola Lucia», la sorella minore. Il suo reparto della X Mas verrà dislocato sull'isola di Cherso, oggi Croazia, allora ultimo lembo d'Italia. Venturi con altri ...

