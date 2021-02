Patrick Zaki: Un anno in carcere, “Liberatelo” è il grido di Bologna (Di domenica 7 febbraio 2021) Oggi è un anno esatto da quando Patrick Zaki è stato arrestato appena atterrato all’aeroporto del Cairo mentre stava per andare a trovare i genitori nel suo paese di origine, a Mansura. Lo studente iscritto al Master europeo di Bologna viene reclamato dall’Italia intera “ora basta Liberatelo“. Molte proteste e manifestazioni contro la condanna dell’attivista dei diritti umani, un corteo di cinquemila persone ha sfilato nei giorni scorsi in piazza maggiore a Bologna. Tanti appelli in Parlamento e dell’associazione Amnesty International. Detenuto in carcere a Tora Il 7 febbraio 2020 è stato arrestato e accusato ingiustamente. Interrogato per ore, e secondo le denunce di attivisti e legali è stato anche torturato. Il giorno successivo Patrick è in ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Oggi è unesatto da quandoè stato arrestato appena atterrato all’aeroporto del Cairo mentre stava per andare a trovare i genitori nel suo paese di origine, a Mansura. Lo studente iscritto al Master europeo diviene reclamato dall’Italia intera “ora basta“. Molte proteste e manifestazioni contro la condanna dell’attivista dei diritti umani, un corteo di cinquemila persone ha sfilato nei giorni scorsi in piazza maggiore a. Tanti appelli in Parlamento e dell’associazione Amnesty International. Detenuto ina Tora Il 7 febbraio 2020 è stato arrestato e accusato ingiustamente. Interrogato per ore, e secondo le denunce di attivisti e legali è stato anche torturato. Il giorno successivoè in ...

amnestyitalia : 'Cittadinanza italiana per Patrick George Zaki'. È l'appello che la famiglia dello studente egiziano lancia attrave… - Tg3web : 'Cittadinanza italiana per Patrick Zaki', è l'appello della famiglia dello studente egiziano dell'università di Bol… - pfmajorino : Sarebbe un fatto importante. Zaki: famiglia, date a Patrick la cittadinanza italiana - QuotidianPost : Patrick Zaki: Un anno in carcere, “Liberatelo” è il grido di Bologna - ettore_raimondo : RT @nzingaretti: È trascorso un anno dall'arresto di Patrick #Zaki. Una detenzione crudele e ingiusta. Una grave violazione dei diritti um… -