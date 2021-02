“Medici no-vax via dagli ospedali: lo dice la legge” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il presidente dell’Ordine Anelli: “Vanno trasferiti o licenziati”. Le Asl verso una linea comune: chi rifiuta di immunizzarsi non potrà più lavorare a contatto con i pazienti Leggi su repubblica (Di domenica 7 febbraio 2021) Il presidente dell’Ordine Anelli: “Vanno trasferiti o licenziati”. Le Asl verso una linea comune: chi rifiuta di immunizzarsi non potrà più lavorare a contatto con i pazienti

Covid, sospeso medico negazionista sotto inchiesta altri due sanitari no vax

...impigliato nelle fitta rete dei controlli dell'Ordine dei medici. E da quello della Provincia di Perugia è arrivata la sospensione per un medico che si andrebbe a iscrivere nella categoria dei no vax ...

