LIVE Sinner-Travaglia 7-6 6-4, Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: il classe 2001 trionfa tra errori, nervi e stanchezza! Rammarico per il marchigiano ma è festa tricolore al Great Ocean Road Open (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Finale DI ATP CUP ITALIA-RUSSIA DALLE 0.00 DEL 7 FEBBRAIO FINE SECONDO SET 6-4 GAME SET AND MATCH! JANNIK Sinner VINCE IL SECONDO TITOLO ATP! 40-0 TRE MATCH POINT Sinner! Grande accelerazione di rovescio di Travaglia ma di poco fuori. 30-0 Lunga la risposta di Travaglia. 15-0 Buona prima dell’azzurro. 4-5 BREAK Sinner! L’azzurro, al cambio campo, può servire per il titolo. 40-AD PALLA BREAK Sinner! Travaglia sbaglia angolo e l’azzurro guadagna terreno per il diritto diagonale. 40-40 In corridoio il diritto del marchigiano in ritardo sulla risposta profonda di Sinner. 40-30 Chance sprecata ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI ATP CUP ITALIA-RUSSIA DALLE 0.00 DEL 7 FEBBRAIO FINE SECONDO SET 6-4 GAME SET AND MATCH! JANNIKVINCE IL SECONDO TITOLO ATP! 40-0 TRE MATCH POINT! Grande accelerazione di rovescio dima di poco fuori. 30-0 Lunga la risposta di. 15-0 Buona prima dell’azzurro. 4-5 BREAK! L’azzurro, al cambio campo, può servire per il titolo. 40-AD PALLA BREAKsbaglia angolo e l’azzurro guadagna terreno per il diritto diagonale. 40-40 In corridoio il diritto delin ritardo sulla risposta profonda di. 40-30 Chance sprecata ...

