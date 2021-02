LIVE Sinner-Travaglia 7-6 1-0, Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: break in avvio dell’azzurro! (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Finale DI ATP CUP ITALIA-RUSSIA DALLE 0.00 DEL 7 FEBBRAIO 40-AD ALTRA CHANCE DI break! Sinner continua ad avere difficoltà quando Travaglia lo muove. 40-40 Scappa via il diritto di Travaglia che non sfrutta la chance. 40-AD CHANCE DI CONTRObreak Travaglia! L’azzurro può tornare nel set. 40-40 Gran rovescio lungolinea di Travaglia che ammattisce Sinner. 40-30 Buona prima per Sinner. 30-30 Doppio fallo del classe 2001. 30-15 Diritto in rete per Sinner. 30-0 Anche il classe ’91 adesso accusa un po’ di stanchezza psicofisica. 15-0 Scappa via il rovescio lungolinea di uno ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI ATP CUP ITALIA-RUSSIA DALLE 0.00 DEL 7 FEBBRAIO 40-AD ALTRA CHANCE DIcontinua ad avere difficoltà quandolo muove. 40-40 Scappa via il diritto diche non sfrutta la chance. 40-AD CHANCE DI CONTRO! L’azzurro può tornare nel set. 40-40 Gran rovescio lungolinea diche ammattisce. 40-30 Buona prima per. 30-30 Doppio fallo del classe 2001. 30-15 Diritto in rete per. 30-0 Anche il classe ’91 adesso accusa un po’ di stanchezza psicofisica. 15-0 Scappa via il rovescio lungolinea di uno ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Travaglia 7-6 Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: nonostante le difficoltà fisiche e la discontinuità il… - zazoomblog : LIVE Sinner-Travaglia 1-2 Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: break del marchigiano in avvio - #Sinner-Travaglia… - zazoomblog : LIVE Sinner-Travaglia 4-3 Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: controbreak del classe 2001 che torna avanti -… - toMMilanello : Finalmente LIVE su Eurosport 1 la finale #Travaglia-#Sinner (sono sul 5-5 primo set). - zazoomblog : LIVE Sinner-Travaglia 5-4 Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: il marchigiano serve per allungare il set - #Sinner-T… -