L’America aspetta il Super Bowl: per la prima volta arbitrerà una donna (Di domenica 7 febbraio 2021) Super Bowl 2021: orario, tv, squadre, arbitro, scommesse. Cosa c’è da sapere Domenica 7 febbraio 2021, alle 18.30 Eastern Time (le 00.30 italiane), il Raymond James Stadium di Tampa ospita il Super Bowl LV, la finale del campionato NFL. Di scena i Kansas City Chiefs, campioni in carica e favoriti di 3,5 punti, e i Tampa Bay Buccaneers. Una partita dalle tante prime volte e non tutte da celebrare. Per ovvii motivi non potrà esserci il tutto esaurito e solo 22.000 saranno gli spettatori ammessi sugli spalti. La NFL ha voluto premiare i combattenti in prima linea del Covid – medici, infermieri e paramedici – riservando loro 7.500 biglietti. Per la prima volta una squadra giocherà un Super Bowl nel proprio stadio (casualità, considerando ... Leggi su tpi (Di domenica 7 febbraio 2021)2021: orario, tv, squadre, arbitro, scommesse. Cosa c’è da sapere Domenica 7 febbraio 2021, alle 18.30 Eastern Time (le 00.30 italiane), il Raymond James Stadium di Tampa ospita ilLV, la finale del campionato NFL. Di scena i Kansas City Chiefs, campioni in carica e favoriti di 3,5 punti, e i Tampa Bay Buccaneers. Una partita dalle tante prime volte e non tutte da celebrare. Per ovvii motivi non potrà esserci il tutto esaurito e solo 22.000 saranno gli spettatori ammessi sugli spalti. La NFL ha voluto premiare i combattenti inlinea del Covid – medici, infermieri e paramedici – riservando loro 7.500 biglietti. Per launa squadra giocherà unnel proprio stadio (casualità, considerando ...

