Juliano fratello Dayane Mello | un dolore straziante

(Di domenica 7 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.: il loro legame e il loro rapporto è tutto da raccontare e da spiegare, soprattutto in un momento come questo. Questi ultimi giorni non sono stati per nulla facili per. La brasiliana ha infatti dovuto fare i conti con un gravissimo lutto: suoLucas ha perso la vita

Oltre a Walter Zenga , nel salotto serale di Barbara D'Urso ci sarà ancheildi Dayane Mello. Crediti foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, @Kikapress ...Infine, atteso l'intervento diMello , ildi Dayane , entrambi colpiti in questi giorni da un gravissimo lutto in seguito alla morte di Lucas , lorominore.Juliano fratello Dayane Mello: il loro legame e il loro rapporto è tutto da raccontare e da spiegare, soprattutto in un momento come questo.Lunedì 8 febbraio si rinnova l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il Grande Fratello Vip e le anticipazioni di questa nuova puntata rivelano che ci sarà spazio per nuove sorprese e colpi di sc ...