Ibrahimovic a quota 500

(Di domenica 7 febbraio 2021) Zlatanraggiunge i 500 gol in carriera con le squadre di club. L’attaccante del Milan taglia il record di reti, segnando al Crotone al 30? del primo tempo: triangolazione con Rafael Leao e destro nell’angolino dello svedese nella porta di Cordaz. E’ l?82/o gol in rossonero e in questa stagione con il Milan ha firmato il tabellino per 15 volte in 17 partite. Una stagione straordinaria per lo svedese che, nell’ottobre scorso, ha spento ben 39 candeline.