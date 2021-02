Grande Fratello Vip | una bottiglia di vino fa litigare Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ormai nella casa delVip le discussioni sono all’ordine del giorno e si innescano anche per inezie. Stavolta ad accendere gli animi dei concorrenti è stata unadi, che ha portato allo scontro frontale. Tutto è cominciato quando l’influencer milanese ha trovato nel magazzino della casa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - trash_italiano : ?? Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato: decisione di Mediaset. #GFVIP - QuiMediaset_it : Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip #GfVip - Mafalda2710 : @krakendas @valentina_mulas @massimo2901 @deltamikeMD ??mio fratello, da piccolo, adorava Grisù ... ma cercava di im… - MLipperi : RT @Vince7914: Ma che ne sapete voi Bimbiminkia.... Guardate il grande fratello va... -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Anche la criminologa Roberta Bruzzone si è espressa in queste ore su quanto accaduto nella Casa delVip e che ha portato all'espulsione con effetto immediato della concorrente Alda D'Eusanio . Colpa di una serie di affermazioni controverse che la giornalista ha riservato a Laura ...TI POTREBBE A NCHE INTE RESSARE ">Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa Se vuoi essere sempre informato in temp o reale e sulle nostre notizie di gossip, ...Intervistato dal settimanale Oggi, il fratello di Andrea Zenga, concorrente del Grande Fratello Vip, torna a parlare del rapporto quasi inesistente con il genitore, recentemente entrato nella Casa ...Roberta Bruzzone non usa mezze misure e attacca il Grande Fratello Vip e Mediaset dopo l’esclusione di Alda D’Eusanio: “Se ...