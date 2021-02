Gli spostamenti tra regioni in zona gialla dal 16 febbraio: che cosa succederà (Di domenica 7 febbraio 2021) Se il governo uscente non varerà un'eventuale proroga (difficilissimo pensare che entro metà mese ci sarà un nuovo esecutivo operativo), da metà mese si dovrebbe poter nuovamente viaggiare tra aree ... Leggi su today (Di domenica 7 febbraio 2021) Se il governo uscente non varerà un'eventuale proroga (difficilissimo pensare che entro metà mese ci sarà un nuovo esecutivo operativo), da metà mese si dovrebbe poter nuovamente viaggiare tra aree ...

romatoday : Gli spostamenti tra regioni in zona gialla dal 16 febbraio: che cosa succederà - supercicciolo : RT @ninersmessimale: Chiellini e Bonucci vorrebbero abbassare la difesa fino ad entrare in Valle D’Aosta, ma gli spostamenti tra regioni so… - willy_signori : RT @ninersmessimale: Chiellini e Bonucci vorrebbero abbassare la difesa fino ad entrare in Valle D’Aosta, ma gli spostamenti tra regioni so… - cristiangori5 : Sabato sera a Bologna 06.02.21 Le istituzioni devono prevenire, limitare gli spostamenti serali tra comuni, weeken… - Francevilla1971 : @_teo777 Curioso che oggi siano i padroni a portare la museruola, e non più i cani... Presto si faranno mettere an… -